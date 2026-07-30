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30 июля, 04:31

Происшествия

Украинские БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Украинские беспилотники атаковали склад маркетплейса Wildberries в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По предварительной информации, есть 1 пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуированы.

На месте ЧП уже находятся скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада.

Атаки на логистические центры Wildberries начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компании в подмосковной Электростали, в Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Целями для ударов становились в том числе объекты маркетплейса в Новосаратовке в Ленинградской области, а также в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга. Сообщалось и об эвакуациях в логистических центрах Wildberries в Коледине, Подольске, Екатеринбурге и удмуртском Сарапуле.

В ночь на 29 июля также произошел массовый налет вражеских беспилотников на Рязань. В результате возгорание произошло на территории местного логистического центра Wildberries, его сотрудники были эвакуированы. Позже в компании сообщили, что большую часть товаров на складе после атаки БПЛА удалось сохранить, огонь почти не затронул зону хранения.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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