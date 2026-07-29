Самолет установил мировой рекорд, проведя в воздухе 24 часа по пути из Мельбурна в Тулузу

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Самолет Airbus A350-1000ULR провел в воздухе 24 часа 24 минуты на беспересадочном рейсе из Мельбурна в Тулузу, установив мировой рекорд. Об этом сообщили в компании-производителе.

Длина маршрута превысила 23 тысячи километров. Пока рекорд официально не подтвержден, но в случае признания он побьет достижение 2005 года, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса – тогда Boeing 777-200LR преодолел расстояние более 21 тысячи километров из Гонконга в Лондон за 22 часа 42 минуты.

Авиакомпания Qantas заказала модель A350‑1000ULR специально для реализации проекта Project Sunrise – он предусматривает организацию прямых беспосадочных перелетов из Сиднея в Лондон и Нью‑Йорк. Запуск первого маршрута намечен на октябрь 2027 года, а продажа билетов на рейс Сидней – Лондон стартует уже в феврале.

Ранее мировой рекорд по бегу установил китайский робот-гуманоид Bolt, который разогнался до 10 метров в секунду на беговой дорожке. Его разработала шанхайская компания MirrorMe Technology и чжэцзянский производитель Kaierda Robot. Для безопасности робота зафиксировали при помощи страховочных тросов на специальной раме.

