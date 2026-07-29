ВС РФ поразили пункты управления и дислокации ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли авиационные удары по пункту управления и пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ применяли авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. В результате был поражен пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Тягинке в Херсонской области.

Кроме того, под удар попал пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Васильевки в Харьковской области.

В ведомстве отметили, что успешные удары подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее ВС РФ поразили сухогруз, который следовал в порт Одессы с грузом для украинских военных. Он был уничтожен на переходе морем, северо-западнее острова Змеиный. Также в порту Одессы поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

