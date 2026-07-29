Патриарх Кирилл перевел митрополита Илариона из Бразилии в подмосковный монастырь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил место служения митрополита Илариона: теперь он будет совершать богослужения в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре в Подмосковье вместо Бразилии. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Причиной такого решения стала личная просьба самого митрополита Илариона – он попросил разрешения находиться в России, чтобы заботиться о престарелой матери. Теперь, согласно новому указу, он будет проживать и служить в подмосковной обители, получая содержание от монастыря.

Действие указа о его службе в Бразилии приостановлено до особого распоряжения.

25 мая стало известно о задержании митрополита в Чехии по подозрению в хранении наркотических веществ. После его отправили в СИЗО. Через некоторое время он был отпущен на свободу.

Митрополиту не предъявили обвинений и отпустили без каких-либо дополнительных условий. При этом он отрицает какую-либо связь с незаконным оборотом или хранением наркотических средств.

Затем он вернулся в Россию, но после был направлен в бразильский город Санта-Роза для служения в храме святых апостолов Петра и Павла.

