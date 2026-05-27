Митрополит Иларион заявил, что после задержания в Чехии его держали в холодном изоляторе

Митрополит Иларион, которого освободили после задержания в Чехии, рассказал в своем телеграм-канале, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться.

"Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было – плоские нары. Спать получалось только урывками", – отметил он.

Митрополит также указал, что один из адресов, связанных с местом содержания и процессуальными действиями, – Pražská 864, Unhošť. По данному адресу находится районный департамент города Унгошть в районе Кладно Среднечешского края Чехии.

Операция по задержанию митрополита прошла в чешском городе Карловы Вары. Его обвинили в якобы хранении наркотических веществ и отправили в СИЗО, конфисковав все личные вещи. Позже он был освобожден.

Также оказалось, что при задержании священнослужитель долгое время оставался без пищи. По словам его адвоката, еду ему принесли только после полуночи, однако на следующий день не предоставили завтрак.

В Русской православной церкви (РПЦ) заверили, что задействуют все доступные правовые инструменты для защиты митрополита Илариона. Церковь также выразила готовность оказать своему клирику всю необходимую юридическую помощь в рамках закона.

