В Москве арестовали напавшего с ножом на мотоциклиста мужчину

Мужчина, который напал в Москве на мотоциклиста, заключен под стражу. Об этом сообщила столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Случай произошел в ночь на 26 мая около домов на улице Самуила Маршака в ТиНАО. Двое мужчин начали конфликтовать, один из них при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно он достал из рюкзака нож и ударил своего оппонента по голове. Потерпевший был в шлеме, поэтому удар пришелся именно на него.

В отношении нападавшего открыто уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Ему предъявлено обвинение, он частично признал вину, сказав, что никого не хотел убивать. Однако мужчина оказался против меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

