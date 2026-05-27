27 мая, 18:57

Происшествия

В Москве арестовали напавшего с ножом на мотоциклиста мужчину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мужчина, который напал в Москве на мотоциклиста, заключен под стражу. Об этом сообщила столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Случай произошел в ночь на 26 мая около домов на улице Самуила Маршака в ТиНАО. Двое мужчин начали конфликтовать, один из них при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно он достал из рюкзака нож и ударил своего оппонента по голове. Потерпевший был в шлеме, поэтому удар пришелся именно на него.

В отношении нападавшего открыто уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Ему предъявлено обвинение, он частично признал вину, сказав, что никого не хотел убивать. Однако мужчина оказался против меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее правоохранительные органы задержали троих мужчин, которые избили пассажира на станции метро "Площадь Революции" в Москве. Жертвой нападавших стал 38-летний москвич. Ему потребовалась помощь медиков. В отношении мужчин заведено уголовное дело о хулиганстве.

