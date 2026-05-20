Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:49

Происшествия
Главная / Новости /

МВД: нападавшие на школы подростки чаще всего из внешне благополучных семей

МВД составило типичный портрет подростков, нападавших на школы

Фото: 123RF.com/butus

Подростки, которые нападают на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных и полных семей, не испытывающих финансовых трудностей, сообщил замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума "Антитеррор".

Он уточнил, что в 2025 году ученики совершили 11 нападений на учащихся и учителей в собственных школах в 9 регионах России. Вместе с этим органы внутренних дел предотвратили 21 такое нападение в 15 регионах.

"В данном управлении мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами", – заявил Богданов.

Анализ показал, что зачастую такие подростки живут в хорошем жилье. Их родители трудоустроены, иногда работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

Также такие подростки практически не пропускают занятия, учатся удовлетворительно и характеризуются учителями положительно. Кроме того, они не стоят на учете в образовательных организациях, у участковых и в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ребята не конфликтуют со сверстниками, поэтому, считает Богданов, и остаются вне поля зрения системы профилактики.

Ранее мужчина на Ямале избил подростка за раскладывание листовок. Злоумышленник решил, что парень оскорбил его мать через домофон, и ударил подростка кулаками минимум 20 раз. Суд приговорил нападавшего к штрафу в 500 тысяч рублей.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика