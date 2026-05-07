07 мая, 21:55Происшествия
В Калмыкии мужчина с ножом напал на священника в церкви
Фото: телеграм-канал Baza
В Калмыкии мужчина ударил священника ножом в церкви. Нападавший задержан, сообщило МВД республики.
По предварительным данным, инцидент произошел на территории Казанского кафедрального собора Элисты. Священник получил ранение руки, угрозы его жизни нет. Подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в следственные органы.
Как рассказали в Элистинской и Калмыцкой епархии РПЦ, мужчина страдает психическим заболеванием.
"Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием и не были направлены против чувств верующих", – говорится в сообщении.
