Четвероклассница напала с ножом на учителя в московской школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ученица 4-го класса ранила учителя кухонным ножом, который взяла с собой из дома. Инцидент произошел в школе № 1474 в Москве, рассказала Агентству "Москва" директор учреждения Ирина Курчаткина.

"Педагогу своевременно оказана медицинская помощь. К счастью, рана оказалась неглубокой, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметила она.

Курчаткина уточнила, что в школу сразу были вызвана полиция, скорая помощь и психолог. Девочку доставили в больницу в сопровождении матери.

По словам директора, она обучается в учреждении с 1-го класса. При этом раньше замечаний к ее поведению не было. Также она не состояла на внутришкольном учете.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. В школе установят, как ребенок смог пронести с собой нож, и усилят охрану.

