В Саратове пьяный мужчина избил таксиста после отказа от поездки

В Саратове пьяный мужчина избил таксиста после того, как тот отказался его везти, передала пресс-служба регионального главка МВД России.

Следствие установило, что инцидент произошел в ночь на 27 марта в микрорайоне Юриш. Таксист принял заказ и приехал по указанному адресу. Когда к нему подошел пьяный клиент, между мужчинами случился конфликт, причиной которого стал отказ водителя от поездки.

После этого, клиент избил мужчину. У таксиста зафиксированы ссадины на лице, кисти и колене. В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый житель Заводского района. Свой поступок он объяснил злостью из-за отмены заказа.

Из-за произошедшего завели уголовное дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

