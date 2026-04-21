Новости

Новости

21 апреля, 21:11

Происшествия

В Саратове пьяный мужчина избил таксиста после отказа от поездки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Саратове пьяный мужчина избил таксиста после того, как тот отказался его везти, передала пресс-служба регионального главка МВД России.

Следствие установило, что инцидент произошел в ночь на 27 марта в микрорайоне Юриш. Таксист принял заказ и приехал по указанному адресу. Когда к нему подошел пьяный клиент, между мужчинами случился конфликт, причиной которого стал отказ водителя от поездки.

После этого, клиент избил мужчину. У таксиста зафиксированы ссадины на лице, кисти и колене. В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый житель Заводского района. Свой поступок он объяснил злостью из-за отмены заказа.

Из-за произошедшего завели уголовное дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Воронеже таксист напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой. Женщину госпитализировали с открытым переломом свода черепа. Нападавшего задержали, в отношении него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

