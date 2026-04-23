Литва намерена расширить военный полигон у российской границы

Парламент Литвы одобрил расширение военного полигона вблизи границы с Калининградской областью. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост Минобороны республики в соцсети Х.

Согласно публикации, речь идет о площадке, расположенной в городе Таураге.

В январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус раскрыл, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал область Кенигсбергской, отказавшись использовать русское наименование, пояснив, что населенный пункт якобы не имеет никакого отношения к РФ.

Позднее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подтвердил отработку сценария морской блокады и захвата Калининградской области в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания. По его словам, члены Североатлантического альянса целенаправленно идут по пути усиления конфронтации в этой части Европы.