МИД РФ заявил, что на учениях ОЭС отрабатывается блокада Калининграда

Сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Дипломат указал на возрастающую активность ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. Страны НАТО целенаправленно идут по пути усиления конфронтации в этой части Европы, добавил Грушко.

В январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что Североатлантический альянс разработал сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией.

Владимир Путин отмечал, что угрозы в адрес Калининградской области будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом. По словам президента РФ, все стороны должны понимать и отдавать себе отчет в этом.