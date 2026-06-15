Экипаж упавшего в Иркутской области Ту-22М3 найден живым

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Экипаж военного самолета Ту-22М3, упавшего в Иркутской области недалеко от села Каменка, найден местными жителями. Об этом сообщил в МАХ губернатор региона Игорь Кобзев.

Глава области уточнил, что члены экипажа живы. По предварительной информации, они успели катапультироваться.

"С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", – указал Кобзев.

На место также выдвинулись оперативные службы. Глава области добавил, что более подробная информация о крушении появится позднее.

О падении сверхзвукового бомбардировщика стало известно 15 июня. Крушение произошло во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.

Разрушений на земле не зафиксировано. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.