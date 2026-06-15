15 июня, 16:39Происшествия
Экипаж упавшего в Иркутской области Ту-22М3 найден живым
Фото: MAX/Baza
Экипаж военного самолета Ту-22М3, упавшего в Иркутской области недалеко от села Каменка, найден местными жителями. Об этом сообщил в МАХ губернатор региона Игорь Кобзев.
Глава области уточнил, что члены экипажа живы. По предварительной информации, они успели катапультироваться.
"С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", – указал Кобзев.
На место также выдвинулись оперативные службы. Глава области добавил, что более подробная информация о крушении появится позднее.
О падении сверхзвукового бомбардировщика стало известно 15 июня. Крушение произошло во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Разрушений на земле не зафиксировано. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.