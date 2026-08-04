Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 07:25

Происшествия

Поиск пропавшего самолета Cessna в Приангарье осложняет туман

Фото: depositphotos/avoodin​

Поиски самолета Cessna 182, пропавшего в Бодайбинском районе Иркутской области, осложняет туман. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в MAX.

"Министр лесного комплекса (региона. – Прим. ред.) Павел Васильевич Кирдяпкин сообщил, что пока местонахождение воздушного судна не установлено. Площадь работ весьма обширная, населенных пунктов в этом районе нет", – написал он.

По словам Кирдяпкина, протяженность маршрута самолета составила около 200 километров. Последний раз он выходил на связь в около 40 километрах от города Бодайбо. Министр отметил, что борт вылетал на авиамониторинг из поселка Мама, совершил облет пожара в Бодайбинском лесничестве, после чего пошел по своему маршруту, а затем с ним прекратилась связь.

Кобзев также уточнил, что для координации поисков была создана рабочая группа. Ее возглавит заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

Кроме того, губернатор добавил, что Cessna 182 принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области в понедельник, 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама.

Экипаж осмотрел пожар, после этого борт направился в сторону Бодайбо, а следом ушел на юго-восток. На борту были летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Учебно-боевой самолет потерпел крушение под Звенигородом

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика