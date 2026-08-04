Поиск пропавшего самолета Cessna в Приангарье осложняет туман

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Поиски самолета Cessna 182, пропавшего в Бодайбинском районе Иркутской области, осложняет туман. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в MAX.

"Министр лесного комплекса (региона. – Прим. ред.) Павел Васильевич Кирдяпкин сообщил, что пока местонахождение воздушного судна не установлено. Площадь работ весьма обширная, населенных пунктов в этом районе нет", – написал он.

По словам Кирдяпкина, протяженность маршрута самолета составила около 200 километров. Последний раз он выходил на связь в около 40 километрах от города Бодайбо. Министр отметил, что борт вылетал на авиамониторинг из поселка Мама, совершил облет пожара в Бодайбинском лесничестве, после чего пошел по своему маршруту, а затем с ним прекратилась связь.

Кобзев также уточнил, что для координации поисков была создана рабочая группа. Ее возглавит заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

Кроме того, губернатор добавил, что Cessna 182 принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области в понедельник, 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама.

Экипаж осмотрел пожар, после этого борт направился в сторону Бодайбо, а следом ушел на юго-восток. На борту были летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

