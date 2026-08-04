Активисты ЮВАО с начала года отправили в зону СВО около 170 тонн гумпомощи

Фото: префектура юго-восточного административного округа города Москвы

За первое полугодие жители Юго-Восточного административного округа направили военнослужащим почти 170 тонн гуманитарных грузов. Координацией занимаются десятки общественных организаций, в сборе участвуют как школьники, так и пенсионеры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего с января по июнь в зону проведения СВО отправили более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов, специализированное оборудование и другие необходимые предметы. Грузы формируются адресно, исходя из заявок подразделений.

Заметный объем помощи обеспечили отдельные районы. Жители Нижегородского передали военным свыше тысячи хлебобулочных изделий, две тонны стройматериалов, бензопилы и средства связи. Из Люблино отправили четыре машины с грузом по полторы тонны каждая и три тысячи гигиенических наборов собственного изготовления. Из Капотни за 15 рейсов доставили более 22 тонн предметов снабжения, включая автозапчасти, инструменты и медикаменты.

Активисты Лефортова по линии организации "Мы вместе. Москва" только за полгода отправили 19 грузовиков общим весом свыше 50 тонн.

По словам заместителя префекта ЮВАО Елены Хромовой, отдельного упоминания заслуживает работа добровольцев, которые закрывают специфические потребности бойцов. В частности, жители Текстильщиков изготовили более 400 антидроновых занавесов и 1150 ортопедических подушек, переданных в госпитали.

Сбор помощи в округе продолжается. Пункты приема работают ежедневно с 10 до 18 часов. Они расположены в районах Выхино-Жулебино на Самаркандском бульваре (квартал 137а, корпус 5), в Капотне (2-й квартал, дом 22), в Кузьминках на Волгоградском проспекте (дом 86, корпус 2), в Лефортове на улице Лефортовский Вал (дом 16а). Также пункты открыты в Люблине на Краснодонской улице (дом 24), в Марьине на Новомарьинской (дом 3, корпус 2).

Также в Некрасовке на Рождественской (дом 27, корпус 2) и в Нижегородском районе на одноименной улице (дом 56). Кроме того, сбор ведется в Печатниках на улице Гурьянова (дом 2, корпус 4), в Текстильщиках на улице Юных Ленинцев (дом 12, корпус 1), в Рязанском районе на 1-й Новокузьминской (дом 22, корпус 2) и в Южнопортовом на улице Мельникова (дом 14).

Также волонтеры храма в Строгине отправили бойцам СВО 42 тыс предметов первой необходимости. В составе отправленных грузов – средства защиты, маскировки, аккумуляторы, стройматериалы, шины, бытовая и компьютерная техника.