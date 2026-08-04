Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 07:59

Город

Активисты ЮВАО с начала года отправили в зону СВО около 170 тонн гумпомощи

Фото: префектура юго-восточного административного округа города Москвы

За первое полугодие жители Юго-Восточного административного округа направили военнослужащим почти 170 тонн гуманитарных грузов. Координацией занимаются десятки общественных организаций, в сборе участвуют как школьники, так и пенсионеры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего с января по июнь в зону проведения СВО отправили более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов, специализированное оборудование и другие необходимые предметы. Грузы формируются адресно, исходя из заявок подразделений.

Заметный объем помощи обеспечили отдельные районы. Жители Нижегородского передали военным свыше тысячи хлебобулочных изделий, две тонны стройматериалов, бензопилы и средства связи. Из Люблино отправили четыре машины с грузом по полторы тонны каждая и три тысячи гигиенических наборов собственного изготовления. Из Капотни за 15 рейсов доставили более 22 тонн предметов снабжения, включая автозапчасти, инструменты и медикаменты.

Активисты Лефортова по линии организации "Мы вместе. Москва" только за полгода отправили 19 грузовиков общим весом свыше 50 тонн.

По словам заместителя префекта ЮВАО Елены Хромовой, отдельного упоминания заслуживает работа добровольцев, которые закрывают специфические потребности бойцов. В частности, жители Текстильщиков изготовили более 400 антидроновых занавесов и 1150 ортопедических подушек, переданных в госпитали.

Сбор помощи в округе продолжается. Пункты приема работают ежедневно с 10 до 18 часов. Они расположены в районах Выхино-Жулебино на Самаркандском бульваре (квартал 137а, корпус 5), в Капотне (2-й квартал, дом 22), в Кузьминках на Волгоградском проспекте (дом 86, корпус 2), в Лефортове на улице Лефортовский Вал (дом 16а). Также пункты открыты в Люблине на Краснодонской улице (дом 24), в Марьине на Новомарьинской (дом 3, корпус 2).

Также в Некрасовке на Рождественской (дом 27, корпус 2) и в Нижегородском районе на одноименной улице (дом 56). Кроме того, сбор ведется в Печатниках на улице Гурьянова (дом 2, корпус 4), в Текстильщиках на улице Юных Ленинцев (дом 12, корпус 1), в Рязанском районе на 1-й Новокузьминской (дом 22, корпус 2) и в Южнопортовом на улице Мельникова (дом 14).

Также волонтеры храма в Строгине отправили бойцам СВО 42 тыс предметов первой необходимости. В составе отправленных грузов – средства защиты, маскировки, аккумуляторы, стройматериалы, шины, бытовая и компьютерная техника.

Читайте также


обществогород

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика