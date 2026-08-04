Блогер Портнягин не признал вину в легализации более 15 млн рублей

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Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин не признал вину в легализации более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости из сала Мещанского суда.

Инстанция вменяет блогеру легализацию 15 308 000 рублей. Это стало второй попыткой рассмотреть дело. В ноябре прошлого года суд вернул в прокуратуру дело о легализации почти 64 миллионов рублей.

"Обвинение понятно, вину не признаю", – сказал Портнягин.

Вместе с ним по делу проходит его жена Екатерина Портнягина и бывший партнер Алексей Николаев. Супруга блогера согласилась с обвинением во взятке, однако не признала легализацию, а Николаев полностью признал вину.

Портнягину предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле 2024 года. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год Портнягин вместе со своей супругой Екатериной не уплатил налоги на сумму свыше 124 миллионов рублей, после чего перевел более 63 миллионов рублей, полученных преступным путем, на счета третьих юрлиц.

Кроме того, в 2022 году Портнягина дала взятку в интересах коммерческой компании супруга. Однако в ходе расследования удалось полностью возместить ущерб на сумму свыше 186 миллионов рублей, в связи с чем было прекращено уголовное преследование по делу о налоговом преступлении.

Бизнесмена задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест. В октябре 2024 года суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий. Позже он снял с него налоговую задолженность на сумму свыше 40 миллионов рублей.

