ТАСС: суд отпустил блогера Портнягина из-под домашнего ареста

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы отпустил блогера Дмитрия Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения, сообщает ТАСС.

Предпринимателю и блогеру Портнягину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, вместо домашнего ареста запретили совершать определенные действия до 10 декабря.

В апреле 2024 года Портнягину предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в легализации средств, полученных преступным путем другими лицами. Его задержали в Ростове-на-Дону, после чего его отправили под домашний арест.

Подозреваемой по делу также стала и его супруга Екатерина. По версии следствия, Портнягины с 2018 по 2020 год не платили налоги, задолжав свыше 124 миллионов рублей. Позже Тверской суд установил ей запрет определенных действий на срок до 29 сентября по делу о посредничестве в передаче взятки.