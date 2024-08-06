Суд в Москве избрал меру пресечения жене блогера Портнягина по делу о взятке

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Тверской районный суд Москвы установил жене блогера Дмитрия Портнягина Екатерине запрет определенных действий на срок до 29 сентября по делу о посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия по избранию супруге Портнягина соответствующей меры пресечения.

О задержании Екатерины за посредничество в даче взятки стало известно 6 августа. При этом другие детали дела не приводились.

В апреле 2024 года Портнягина обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных иными лицами преступным путем. Его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.

Подозреваемой по делу также стала и его супруга. По версии следствия, Портнягины с 2018 по 2020 год не платили налоги, задолжав свыше 124 миллионов рублей. Также у них появился долг по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

