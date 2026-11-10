Российский парапланерист застрял на высоковольтных проводах в Индии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский парапланерист застрял на линиях электропередачи в индийском штате Химачал-Прадеш и провел там около трех часов. Об этом сообщает NDTV.

Полет начался с Бир-Биллинга – самого популярного в Индии места для парапланеризма. Из-за неудачного планирования спортсмен оказался на высоковольтных проводах примерно в 45 метрах над землей.

Самостоятельно выбраться он не мог, поэтому отправил свои фотографии и координаты в Ассоциацию парапланеризма Бир-Биллинга. Эти сведения передали администрации округа Манди, которая организовала спасательную операцию.

Электричество на линии отключили, а мужчину сняли с проводов с помощью крана. О его самочувствии не сообщается.

Ранее российский турист скончался во время полета на соло-параплане на турецком курорте Олюдениз. Мужчина прыгнул с горы Бабадаг с высоты 1 900 метров. Через время он упал на скалы по неустановленной причине.