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10 ноября, 17:39

Происшествия

Российский парапланерист застрял на высоковольтных проводах в Индии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский парапланерист застрял на линиях электропередачи в индийском штате Химачал-Прадеш и провел там около трех часов. Об этом сообщает NDTV.

Полет начался с Бир-Биллинга – самого популярного в Индии места для парапланеризма. Из-за неудачного планирования спортсмен оказался на высоковольтных проводах примерно в 45 метрах над землей.

Самостоятельно выбраться он не мог, поэтому отправил свои фотографии и координаты в Ассоциацию парапланеризма Бир-Биллинга. Эти сведения передали администрации округа Манди, которая организовала спасательную операцию.

Электричество на линии отключили, а мужчину сняли с проводов с помощью крана. О его самочувствии не сообщается.

Ранее российский турист скончался во время полета на соло-параплане на турецком курорте Олюдениз. Мужчина прыгнул с горы Бабадаг с высоты 1 900 метров. Через время он упал на скалы по неустановленной причине.

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