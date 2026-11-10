Полиция ЮАР считает, что российский турист мог стать жертвой преступной группировки

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Российского туриста, который погиб в Южно-Африканской Республике от огнестрельных ранений, могли убить участники преступной группировки, которая промышляет нападениями на трассах. Следствие отрабатывает эту версию как одну из основных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции ЮАР.

Там подчеркнули, что к расследованию подключены лучшие следователи страны.

Представитель полиции подполковник Исаак Мадау также рассказал, что россияне направлялись в заповедник Крюгера и попали в засаду, устроенную на шоссе.

Мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения и погиб, женщина получила травму левого глаза. Пока по данному делу никого не арестовали.

О нападении стало известно вечером 9 ноября. Супруги Анатолий и Елена Низовцевы направлялись на автомобиле к национальному парку. В районе Экандастрии они совершили вынужденную остановку и подверглись нападению со стороны неизвестных.

Злоумышленники ограбили супругов, после чего открыли огонь по мужчине. В посольстве России в ЮАР заявили, что находятся в контакте с местными правоохранительными органами.