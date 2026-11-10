SHOT: россиянин погиб на Шри-Ланке во время купания в Индийском океане

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Россиянин погиб во время купания в Индийском океане на пляже курорта Бентота на Шри-Ланке. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

По его данным, погибшему было 30 лет. Мужчина зашел в воду, но почти сразу его накрыло волной. Туриста начало уносить дальше от берега. Вскоре тело вынесло на сушу.

По некоторым сведениям, в день происшествия в Бентоте была плохая погода. Синоптики предупреждали об опасных волнах.

Ранее гражданин России погиб на острове Пхукет в Таиланде в результате падения с высоты. Тело туриста обнаружили у одного из многоэтажных кондоминиумов в районе Ченг Тхале. Погибшему было 40 лет.