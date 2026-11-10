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10 ноября, 12:39

Общество

На ВДНХ подготовили экскурсии с тифлокомментированием к Всемирному дню слепых

Фото: пресс-служба ВДНХ

Экскурсии с тифлокомментированием пройдут на ВДНХ 13 ноября, во Всемирный день слепых. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Тифлокомментирование представляет из себя лаконичное описание предметов, пространства или действий, которые могут быть непонятны незрячим или слабовидящим людям.

13 ноября в 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" проведут обзорную экскурсию. В экспозиции представлены уникальные ракеты, космические корабли, самолеты и вертолеты. Гостям расскажут об истории космических и воздушных путешествий, а также о том, какой аппарат первым сфотографировал обратную сторону Луны. Вход с собакой-проводником разрешен согласно правилам посещения.

В 19:00 в музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". Посетителям расскажут об основе истории письменности на Руси, первых алфавитах и древнейших литературных произведениях. Гости смогут побывать в монастырской келье, земской школе и печатной мастерской. Посещение с собакой-проводником допускается.

Для незрячих и слабовидящих посетителей ВДНХ сформированы условия для самостоятельного знакомства с архитектурой выставки. На территории есть тактильные маркеты, а во флагманском инфоцентре установлена тактильная карта с описанием ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в музеях Москвы незрячие и слабовидящие посетители могут изучать экспозиции с помощью тактильных макетов, аудиоописаний и специальных маршрутов. В частности, в Музее К. Г. Паустовского постоянная экспозиция "Дом Паустовского" рассказывает о творчестве писателя. Пространство выстроено с учетом инклюзивного подхода: в каждом зале есть интерактивные экспонаты, аудиогиды с тифлокомментариями, а также предметы для тактильного знакомства.

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