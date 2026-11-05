Выставка "Православная Русь" приняла первых посетителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выставка "Православная Русь. Христианская традиция. Наши дни" приняла первых посетителей в Центральном выставочном зале "Манеж". Свободный вход на экспозицию открыт с 5 ноября по 8 декабря, сообщили организаторы.

На выставке представили 524 произведения 216 художников. Работы отобрали из более чем 3 тысяч произведений, созданных с 2008 года. Среди участников – 17 народных художников России, 22 заслуженных художника, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов Российской академии художеств.

"Выставка "Православная Русь. Христианская традиция. Наши дни" – не просто культурное мероприятие в череде городских событий. Это важное свидетельство нашей живой связи с историей, с духовными истоками и теми нравственными ориентирами, которые веками формировали характер нашего народа и делали Россию сильной. Слова "Православная Русь" для нас – это не только страницы учебников истории. Это неразрывная нить, связывающая поколения. Это та сила духа, которая помогала нашим предкам выстоять в самые суровые времена, созидать великую державу, строить уникальные по своей красоте храмы и создавать бессмертные произведения искусства. Это основа нашей цивилизационной идентичности", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Экспозицию разделили на четыре тематических зала: "История Отечества", "Бог и человек", "Сохраняя наследие" и "Красота, спасающая мир". В них собрали произведения, посвященные истории страны, православной вере, церковному искусству и сохранению культурного наследия.

Отдельное место занимают работы о литургической жизни, церковные облачения, иконы и образцы художественного шитья. Посетители также могут увидеть произведения, связанные с восстановлением храмов, а также работы на темы семьи, материнства и природы. Среди представленных авторов – художница Алия Нуракиева.

Проект посвящен возрождению Русской православной церкви на рубеже XX и XXI веков и служению патриарха Кирилла, которому в 2026 году исполняется 80 лет.

Открытие выставки состоялось 4 ноября в рамках форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". В мероприятии участвовали представители Русской православной церкви, государственных и общественных организаций, деятели культуры и искусства.

Для посетителей также подготовили деловую программу и экскурсии. Группы численностью до 30 человек отправляются каждые 15 минут. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Войти можно до 19:00.

Ранее стало известно, что с 9 по 15 ноября в Москве пройдет "Московская музейная неделя". Музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные департаменту культуры, откроют бесплатный вход по электронным билетам.

К примеру, 9 ноября бесплатно можно посетить основную экспозицию музея-панорамы "Бородинская битва" с панорамой "Бородино" длиной 115 метров, а также выставку с миниатюрным портретом графа Петра Коновницына.