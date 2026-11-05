Прокуратура взяла на контроль ДТП в Зеленограде, в результате которого погиб лось

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, после того как водитель микроавтобуса насмерть сбил лося в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло во 2-м Западном проезде. Прокуратура Зеленоградского административного округа, в свою очередь, взяла под контроль выяснение подробностей аварии.

5 ноября в Зеленограде произошло три инцидента с участием лосей на проезжей части. Два из них закончились гибелью животных, в том числе указанная авария.

Еще один лось спрыгнул с моста. Другое животное заметили у дома 6а на Панфиловском проспекте. Лось перебегал проезжую часть и столкнулся со стоящим автомобилем Ford.