Двух лосей сбили на проезжей части в Зеленограде

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Москвы"

В Зеленограде произошло три инцидента с участием лосей на проезжей части, два из которых закончились гибелью животных. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, утром 5 ноября в 2-м Западном проезде автомобиль Sollers сбил лося, вышедшего на дорогу. Еще один лось спрыгнул с моста, расположенного на Панфиловском проспекте в районе дома 2. Третий случай произошел у дома 6а на Панфиловском проспекте: животное перебегало проезжую часть и столкнулось со стоящим автомобилем Ford.

В ведомстве отметили, что лоси все чаще появляются в городской черте. В связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными. Их попросили снижать скорость в зонах, прилегающих к лесным массивам, особенно в сумерках и предрассветные часы, когда активность диких животных возрастает.

При появлении животного на дороге водителям порекомендовали не совершать резких маневров и сигналить. Также их призвали плавно снижать скорость и предоставить животному возможность уйти. В случае если столкновение произошло, автомобилистов попросили не покидать место происшествия, так как ДТП необходимо оформить по правилам.

Ранее на фоне участившихся случаев выхода лосей на дороги Московского региона на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области установили световозвращающие фигуры животных.

Осенью лоси становятся особенно активными из-за сезона гона, в этот период у них притупляется инстинкт самосохранения, и они чаще выбегают на проезжую часть. Только за время гона в 2026 году в регионе зафиксировали около 50 ДТП с дикими животными.

