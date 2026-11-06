Певицу Долину внесли в базу данных ГУР Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лариса Долина и ряд других российских исполнителей были внесены в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствует информация портала War and Sanctions.

Основанием для включения артистки в перечень украинская сторона называет поддержку Долиной спецоперации и российских военных. В карточке певицы указано, что она участвовала в патриотических концертах, публиковала видеообращение с поздравлением участников СВО, а также вместе с другими артистами записала песню Shaman "Встанем".

Помимо Долиной, в базу также были внесены певец Стас Михайлов, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, Рома Зверь (Роман Билык), Диана Гурцкая, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина и Таисия Повалий.

Ранее в базу антироссийского портала также попал актер Никита Джигурда. Основанием для включения артиста в список украинская сторона называет его поддержку СВО. Также в вину Джигурде вменяют и посещение новых российских регионов.

Сам актер рассказал, что считает наградой включение своего имени в подобный перечень. Он добавил, что знакомые поздравляют его с попаданием в список, а его деятельность получила оценку. По словам Джигурды, он находится "в хорошей компании нормальных людей".