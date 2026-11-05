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05 ноября, 16:24

Политика

Джигурда назвал наградой включение в базу данных ГУР Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Никита Джигурда считает наградой включение своего имени в базу данных антироссийского портала War and Sanctions, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Мне все равно, в какие списки они меня вносят. Для меня это награда", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что знакомые поздравляют его с попаданием в список, а его деятельность получила оценку. По словам актера, он находится "в хорошей компании нормальных людей".

Джигурда также рассказал, что до событий 2014 года ему предлагали стать депутатом Верховной рады.

"Мне обещали золотые горы, Голливуд, карьеру киношную и так далее. Я задал только один вопрос: "Что будет с русским языком? Будет государственным русский язык?" Мне ответили, что никогда", – рассказал актер.

По мнению Джигурды, именно из-за этой позиции его сочли угрозой. Артист уточнил, что он всегда за русский язык, но "нацистский режим, проданный Украиной, признал в Джигурде врага".

Актер попал в базу War and Sanctions 5 ноября. Основанием для его включения в список Украина называет поддержку СВО, а также посещение новых регионов России.

До этого на портале появилась строчка с блогером Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин. В Киеве считают, что он поддерживают политику российских властей в отношении Украины.

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