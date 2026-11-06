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06 ноября, 09:15

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SHOT: Niletto получил около 600 автомобильных штрафов на 800 тысяч рублей

Niletto получил около 600 автомобильных штрафов на 800 тысяч рублей – СМИ

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков) получил 592 штрафа за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 811 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Больше всего штрафов пришлось на Ford F-150, который 35-летний артист купил в октябре 2024 года. На этот пикап выписали 528 штрафов на 668 тысяч рублей. Свыше половины из них – за превышение скорости. Иногда автомобиль разгонялся на 80 километров в час быстрее разрешенного. Также музыканта штрафовали за тонировку.

На втором автомобиле – Nissan Skyline 1992 года выпуска – выписано 64 нарушения на 143 тысячи рублей. Они связаны с превышением скорости и неоплаченной парковкой.

Ранее бывший муж певицы Ольги Бузовой и экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов за сентябрь и октябрь более 100 раз нарушил правила дорожного движения. По предварительным данным, чаще всего спортсмен превышал скорость – 76 раз.

Остальные штрафы были выписаны за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков. Общая сумма нарушений за два месяца составила около 140 тысяч рублей. Сейчас неоплаченными остаются 52 штрафа на сумму 77 тысяч рублей.

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