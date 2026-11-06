7 ноября может стать самым холодным днем в Москве с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в субботу, 7 ноября, может установиться самая низкая средняя суточная температура с начала осени. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, средняя суточная температура воздуха в Москве составит около плюс 1 градуса, что соответствует норме. На востоке Подмосковья, в районе Павловского Посада, столбики термометров покажут отрицательные значения.

"Начало морозному периоду будет положено", – отметила Позднякова.

До этого синоптики предупреждали, что в выходные, 7–8 ноября, температура ночью в Москве может упасть до минус 3 градусов. На фоне похолодания специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления.

