Индексация страховых пенсий затронет 37,5 миллиона россиян в 2027 году

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В 2027 году индексация страховых пенсий затронет 37,5 миллиона жителей России, сообщил РИА Новости глава Социального фонда Сергей Чирков.

Повышение страховых пенсий в следующем году будет проведено дважды: с 1 февраля – на 6,8%, а с 1 апреля – на 3,3%. В стране страховая пенсия выплачивается по трем основаниям: при достижении пенсионного возраста, инвалидности и в случае утраты кормильца.

Ранее в Соцфонде сообщили, что выйти на пенсию в 2027 году смогут мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины, родившиеся в 1967 году. Однако в ведомстве подчеркнули, что для этого необходимо выполнение обязательного условия: наличие страхового стажа не менее 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.

Тем временем стало известно, что в сентябре 2026 года разница между максимальной и минимальной средней пенсией по российским регионам превысила 23 тысячи рублей. Самая высокая выплата была зафиксирована в Чукотском автономном округе и составила 42 248 рублей. Одновременно с этим самая низкая средняя пенсия была отмечена в Республике Дагестан, достигнув уровня 18 911 рублей.

