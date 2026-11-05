Разница между средними пенсиями в регионах РФ превысила 23 тысячи рублей

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Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила более 23 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

На 1 сентября максимальный средний размер пенсионных выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе и составляет 42 248 рублей. В то же время минимальный средний размер пенсий отмечен в Республике Дагестан, где он достигает 18 911 рублей. В результате разница между самыми высокими и самыми низкими показателями пенсий по регионам составила 23 337 рублей.

По информации Росстата, в сентябре средний размер пенсий как у работающих, так и у неработающих граждан России увеличился на 8,3%, достигнув отметки в 25,5 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, что некоторые россияне имеют право одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели.

Депутаты также заверили, что существенных изменений пенсионного возраста в России в ближайшие 15–20 лет не планируется. По словам парламентариев, действующая реформа еще не завершена: переходный период продлится до 2028 года.