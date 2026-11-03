Работающие россияне получат пособие по уходу за ребенком досрочно

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Соцфонд России досрочно перечислит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям. Выплата поступит 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФР.

"Единственное исключение по "детским" выплатам в графике ноября – это ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей. Когда обычная дата выплаты выпадает на выходной день, пособие приходит в последний день рабочей недели. В этот раз она придется на 6 ноября", – уточнили там.

График перечисления пособий в текущем месяце не изменится из-за Дня народного единства – большинство семей получат средства в привычные даты. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву перечислят 3 ноября.

Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства в ноябре поступят по обычному графику – 5-го числа, в первый рабочий день после праздника.

В ноябре пенсии всех видов также выплатят досрочно, рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков. По его словам, досрочно переведут страховые, социальные и накопительные пенсии, включая выплаты по старости и инвалидности. Средства поступят автоматически.

Получить пенсию через "Почту России" можно в кассах почтовых отделений или с доставкой почтальоном в период с 3 по 25 ноября, добавил Чирков.

В следующем году в стране запланировано повышение социальных и страховых пенсий. Социальные выплаты с 1 апреля хотят увеличить на 6,8%, а страховые – на 3,3%. Апрельское повышение социальных пенсий коснется нескольких категорий граждан. В их числе люди, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.