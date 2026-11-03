Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 08:24

Общество

Работающие россияне получат пособие по уходу за ребенком досрочно

Фото: depositphotos/Ondrooo

Соцфонд России досрочно перечислит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям. Выплата поступит 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФР.

"Единственное исключение по "детским" выплатам в графике ноября – это ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей. Когда обычная дата выплаты выпадает на выходной день, пособие приходит в последний день рабочей недели. В этот раз она придется на 6 ноября", – уточнили там.

График перечисления пособий в текущем месяце не изменится из-за Дня народного единства – большинство семей получат средства в привычные даты. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву перечислят 3 ноября.

Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства в ноябре поступят по обычному графику – 5-го числа, в первый рабочий день после праздника.

В ноябре пенсии всех видов также выплатят досрочно, рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков. По его словам, досрочно переведут страховые, социальные и накопительные пенсии, включая выплаты по старости и инвалидности. Средства поступят автоматически.

Получить пенсию через "Почту России" можно в кассах почтовых отделений или с доставкой почтальоном в период с 3 по 25 ноября, добавил Чирков.

В следующем году в стране запланировано повышение социальных и страховых пенсий. Социальные выплаты с 1 апреля хотят увеличить на 6,8%, а страховые – на 3,3%. Апрельское повышение социальных пенсий коснется нескольких категорий граждан. В их числе люди, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Минтруд предложил выдавать пенсии по QR-коду в мессенджере MAX

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика