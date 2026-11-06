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06 ноября, 04:37

Происшествия

МЧС назвало причиной гибели 17 альпинистов в горах КБР "оголение" ледника

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Причиной трагедии в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, где погибли 17 альпинистов, стал обвал горного ледника. Об этом сообщил ТАСС первый замначальника ГУ МЧС по региону Эльдар Хашхожев.

По его словам, линия снежного покрова постепенно повышается, из-за чего отдельные участки ледника "оголяются". Это ослабляет нижнюю подпорку, которая много лет удерживала большие глыбы снега наверху, и она перестает справляться с нагрузкой.

Хашхожев подчеркнул, что случившееся – результат масштабных климатических изменений, происходящих в мире.

Трагедия с альпинистами произошла в горах Кабардино-Балкарии в начале сентября. В Безенгийском ущелье лавина накрыла группу туристов, под нее попали 33 человека. В результате произошедшего погибли 17 альпинистов.

Случившееся стало крупнейшим инцидентом по количеству погибших в горах страны за последнюю четверть века. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Для поиска пропавших МЧС привлекало вертолет Ми-8.

Эксперт прокомментировал сход лавины в горах Кабардино-Балкарии

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