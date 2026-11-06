06 ноября, 04:37Происшествия
МЧС назвало причиной гибели 17 альпинистов в горах КБР "оголение" ледника
Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"
Причиной трагедии в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, где погибли 17 альпинистов, стал обвал горного ледника. Об этом сообщил ТАСС первый замначальника ГУ МЧС по региону Эльдар Хашхожев.
По его словам, линия снежного покрова постепенно повышается, из-за чего отдельные участки ледника "оголяются". Это ослабляет нижнюю подпорку, которая много лет удерживала большие глыбы снега наверху, и она перестает справляться с нагрузкой.
Хашхожев подчеркнул, что случившееся – результат масштабных климатических изменений, происходящих в мире.
Трагедия с альпинистами произошла в горах Кабардино-Балкарии в начале сентября. В Безенгийском ущелье лавина накрыла группу туристов, под нее попали 33 человека. В результате произошедшего погибли 17 альпинистов.
Случившееся стало крупнейшим инцидентом по количеству погибших в горах страны за последнюю четверть века. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Для поиска пропавших МЧС привлекало вертолет Ми-8.
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