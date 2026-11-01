Рыбак выпал из резиновой лодки во время шторма в Приморье

Фото: MAX/"МЧС Приморского края"

В Приморье ищут рыбака, который во время шторма выпал за борт резиновой лодки. К поискам подключили вертолет Ми-8 МЧС РФ, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По данным МЧС, 31 октября у села Каменка потеряла ход резиновая лодка, в которой находились двое мужчин. Ее начало уносить в море, а во время шторма один из мужчин оказался за бортом.

Тем же вечером спасатели нашли резиновую лодку. В ней был мужчина 1991 года рождения, его приняли на борт проходящего судна.

"Местонахождение второго мужчины неизвестно", – говорится в сообщении.

Ранее турист утонул во время рыбалки в Камызякском районе в Астраханской области. Предварительно, 43-летний житель Ставропольского края вышел в воду на резиновой лодке и не вернулся. Позже его тело обнаружила водолазная полиция.

