Мужчина в Иркутской области случайно выстрелил сам в себя во время рыбалки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель села Новостройка Черемховского района Иркутской области госпитализирован с огнестрельным ранением предплечья – мужчина случайно выстрелил в себя из ружья во время рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Черемховский".

Сельчанин отправился на реку на моторной лодке и взял с собой двуствольное ружье 16-го калибра. По словам самого пострадавшего, он держался одной рукой за борт плавсредства, а другой пытался переложить оружие, которое лежало на веревке. Край веревки зацепился за спусковой крючок, и произошел непреднамеренный выстрел.

Пуля попала мужчине в руку. Он самостоятельно сделал перевязку и добрался до ближайшего населенного пункта, где обратился за помощью врачей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки действиям владельца оружия будет дана правовая оценка.

Ранее в Таиланде мужчина случайно выстрелил дробью в дочь во время чистки ружья. Он решил почистить самодельное оружие, однако его не проверил. В итоге девушке были нанесены 10 ранений в область правого колена и еще два – в район лодыжки. Из-за сильной кровопотери ее привезли в больницу.

Перед происшествием конфликтов между отцом и дочерью не было. Тем не менее мужчину доставили в полицейский участок для допроса.

