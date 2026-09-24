Thaiger: в Таиланде отец случайно выстрелил дробью в дочь во время чистки ружья

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В Таиланде отец случайно выстрелил дробью в дочь во время чистки ружья. Об этом сообщило Thaiger.

Как рассказал 52-летний мужчина, случившееся произошло по его вине. Он решил почистить самодельное ружье в дверном проеме комнаты, в которой девушка лежала на кровати с телефоном. Однако перед этим оружие не проверил.

В результате мужчина нанес девушке 10 ранений в область правого колена и еще два – в район лодыжки. Из-за сильной кровопотери ее доставили в больницу. Конфликтов между отцом и дочерью перед происшествием не было.

Мужчину доставили в полицейский участок для допроса. Он добровольно передал оружие правоохранителям.

Ранее в Якутии мужчина на охоте застрелил другого охотника по неосторожности. Это произошло ночью 13 сентября на участке местности "Илин Дабан" в 25 километрах от села Даркылах.

Выстрел был произведен из нарезного охотничьего ружья марки "Тигр". Пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, идет следствие.