Избитый отцом за плач двухлетний мальчик умер в больнице на Алтае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двухлетний ребенок, которого отец избил за плач в городе Рубцовске Алтайского края, умер в больнице. Об этом сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону.

Об инциденте стало известно 16 сентября. Мужчина был недоволен тем, что сын плачет, и с силой бросил мальчика на пол. Затем он несколько раз ударил ребенка ногами по голове. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, отца задержали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирской области. Мужчина избил полуторагодовалую дочь, которая мешала ему своим плачем. Он ударил ребенка по лицу и об пол. Убить девочку помешали ее мать и соседи, вызвавшие полицию.

