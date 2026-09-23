Певец Ярушин пожаловался на пенсию в 22 тысячи рублей

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Певец Валерий Ярушин заявил, что пенсии в 22 тысячи рублей не хватает для жизни, поэтому ему приходится продолжать работать на концертах, сообщает News.ru.

Артист также обратил внимание, что его заявка на присвоение звания народного артиста России не решается уже 26 лет.

"До сих пор торчит эта заявка. Почему вот так получается?" – возмутился Ярушин на мероприятии "40 дней песне… Живем дальше".

Ранее композитор Екатерина Семенова, которая писала песни для исполнительницы Ларисы Долиной, заявила, что у нее "самая маленькая пенсия". По ее словам, ей выплачивают 16 тысяч рублей. Семенова призналась, что "для успокоения души" хотелось бы пенсию побольше.