Проценко: культурная программа делает пребывание в больницах Москвы комфортнее

Фото: департамент здравоохранения города Москвы

Культурная программа в московских больницах воодушевляет пациентов. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Москвы, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

По его словам, столица продолжает развивать концепцию исцеляющей среды, когда само пространство и проходящие в нем события благотворно влияют на лечение. Искусство помогает пациентам переключиться, получить положительные эмоции и восстановить силы.

Проценко отметил, что московские взрослые и детские больницы стали не только местами работы высококлассных врачей и применения современных технологий, но и площадками для культурных событий. Он подчеркнул, что количество стационаров, участвующих в проекте, увеличилось почти вдвое.

"Я слышал только позитивные оценки этой совместной инициативы департамента здравоохранения и департамента культуры Москвы. Особенно ценно, что пациенты делятся с врачами впечатлениями, искренне говоря о том, как культурная программа воодушевляет их и делает пребывание в больнице гораздо комфортнее", – добавил Проценко.

Он также подчеркнул, что такие отзывы лучше любых отчетов подтверждают: атмосфера в столичных стационарах действительно меняется.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столичных больницах стартовала новая программа культурных мероприятий. В частности, за первые месяцы проекта концерты посетили около 5 тысяч человек. При этом осенью число площадок увеличилось почти в два раза.