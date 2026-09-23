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23 сентября, 18:53

Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере MAX.

Возгорание произошло на улице Сергея Эйзенштейна. Погибший был 1954 года рождения. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после гибели троих малолетних детей при возгорании в доме. Трагедия произошла 23 сентября в селе Инчхе Каякентского района. Погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Похожий инцидент произошел в Москве. Мужчина 1929 года рождения погиб при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Возгорание началось в одной из квартир. Причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.

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