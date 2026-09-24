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24 сентября, 08:44

Экономика

Forbes назвал Федуна крупнейшим налогоплательщиком России

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Журнал Forbes представил рейтинг 19 крупнейших налогоплательщиков России, чей НДФЛ превысил 1 миллиард рублей. Первое место занял бывший совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун, сообщает издание.

По его оценке, НДФЛ Федуна в 2025 году составил 12,19 миллиарда рублей. На втором месте – глава "Новатэка" Леонид Михельсон с 7,25 миллиарда рублей, на третьем – бывший гендиректор автомобильной компании "Соллерс" Вадим Швецов (3,09 миллиарда рублей).

В пятерку также вошли владелец пищевого холдинга "Великолукский мясокомбинат" Владимир Подвальный (3 миллиарда рублей) и сооснователь частной медицинской компании "Семейный доктор" Владислав Тимохин (2,65 миллиарда рублей).

В десятку попали Всеволод Левин (2 миллиарда рублей), Роман Горохов (1,94 миллиарда рублей), Андрей Мысливцев (1,83 миллиарда рублей), Вагит Алекперов (1,75 миллиарда рублей) и Илья Димов (1,72 миллиарда рублей).

В 2024 и 2025 годах рейтинг возглавлял Михельсон. В 2026 году девять человек из списка впервые попали в рейтинг издания.

В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким стала лидером списка в пятый раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов.

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