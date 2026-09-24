СК начал проверку после травмирования школьника на уроке в Крыму

Фото: sledcom.ru

Следователи начали процессуальную проверку по факту травмирования школьника в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. В ходе их мониторинга выяснилось, что на уроке физкультуры подростки ненадлежащим образом вели себя по отношению к своему сверстнику. В результате 12-летний мальчик получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Проверочные мероприятия проводятся по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали молодых людей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего мальчика. Конфликт, который перерос в драку, возник около торгово-развлекательного центра у площади Восстания.

Нападавшие применили против подростка газовый баллончик и самодельное пусковое устройство. Пострадавшего доставили в больницу.