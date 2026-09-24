Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 12:31

Происшествия

СК начал проверку после травмирования школьника на уроке в Крыму

Фото: sledcom.ru

Следователи начали процессуальную проверку по факту травмирования школьника в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. В ходе их мониторинга выяснилось, что на уроке физкультуры подростки ненадлежащим образом вели себя по отношению к своему сверстнику. В результате 12-летний мальчик получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Проверочные мероприятия проводятся по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали молодых людей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего мальчика. Конфликт, который перерос в драку, возник около торгово-развлекательного центра у площади Восстания.

Нападавшие применили против подростка газовый баллончик и самодельное пусковое устройство. Пострадавшего доставили в больницу.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика