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24 сентября, 12:44

Общество

В Москве замуровали живого котенка в крыше пиццерии

Фото: МАХ/SHOT

Живого котенка замуровали в крыше пиццерии на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщил SHOT в мессенджере MAX.

Речь идет о заведении "Зарина": туда со стремянкой приходила 70‑летняя неравнодушная женщина, чтобы покормить животное. По ее словам, кот не знает, что такое улица, боится вылезать наружу и при каждой попытке поимки забивается в угол.

В прошлое воскресенье, 20 сентября, один из сотрудников пиццерии заколотил крышу досками, заявив, что ему нет дела до животного. Как утверждает СМИ, он пожелал женщине смерти, отобрал у нее стремянку и потребовал, чтобы она не обращалась за помощью.

Женщина просила управляющую заведения открыть крышу, чтобы выманить котенка, но та устроила скандал и вызвала полицию. Собственник пиццерии, который находится в Германии, не дал МЧС разрешения на вскрытие крыши.

В среду, 23 сентября, сотрудники "Зарины" все же вскрыли крышу, но достать животное не удалось. Теперь женщина собирается вызвать ловцов.

Ранее в подмосковном Подольске собака застряла внутри десятиметровой трубы. Пес залез в наклонную конструкцию и не мог выбраться самостоятельно. Местные жители слышали, как по утрам животное громко лает.

Спасатель в специальной экипировке уже несколько раз пытался вытащить собаку из западни, но безуспешно. В связи с этим в трубу закачивали воздух, чтобы животное не задохнулось.

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