Сотрудники "Московской безопасности" помогли освободить собак из запертого авто

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Сотрудники ГКУ "Московская безопасность" и народные дружинники спасли двух собак, которые были заперты в автомобиле в районе Митино. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе учреждения.

Информация о животных, оставленных в машине, которая находится во дворе дома на Митинской улице, появилась в соцсетях. На вызов прибыли полицейские, а хозяйку удалось найти в соседних дворах. Животных освободили, накормили и напоили.

В настоящее время женщина и собаки доставлены в отдел полиции для разбирательства.

"Эта история – пример того, как неравнодушие жителей и оперативная работа сотрудников помогают предотвратить беду. Если видите, что животные в опасности, не проходите мимо – сообщайте в экстренные службы", – отметили в пресс-службе.

Ранее столичные ветеринары помогли коту Кузьме, который застрял лапой в решетке сливного отверстия раковины. Инцидент произошел во время купания питомца.

Хозяева самостоятельно разобрали сифон, но вытащить лапу не смогли, поэтому привезли кота в клинику с решеткой на конечности. Хирург Юлия Романова благополучно освободила лапу Кузьмы. После этого хозяйка и ее кот отправились домой.