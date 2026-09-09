Скидки в аптеках стали одним из самых популярных поощрений акции #ВыбираемВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Скидки в аптеках стали одним из самых популярных поощрений среди участников акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В этом году акция пройдет в столице в 11-й раз. Участники смогут обменять призовые баллы на промокоды в аптечные сети и сэкономить на покупке лекарств, косметических средств, медицинской техники и других товаров.

Победители прошлых акций воспользовались такой возможностью более 1,7 миллиона раз. Лидером по числу заказов стала сеть аптек "Столички" – участники оформили более 1,1 миллиона промокодов. В "Горздрав" промокоды оформили более 250 тысяч раз, в "Самсон-Фарму" – свыше 100 тысяч, а в сеть аптек "Доктор Столетов" – более 24 тысяч.

В рамках акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" промокоды будут принимать 9 аптечных сетей. Они подготовили не только стандартные скидки, но и другие поощрения: бонусы, специальные предложения и карты постоянного покупателя.

Также призовые баллы можно использовать для получения скидок в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кафе и ресторанах, для покупки билетов в музеи, пополнения транспортной карты "Тройка" или направления их на благотворительность.

Призовые баллы получат все, кто проголосует онлайн на elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на избирательном участке. Размер приза – от одной тысячи до 50 тысяч баллов, каждый балл равен одному рублю.

Ранее сообщалось, что всего за время проведения акции с 2020 года к ней присоединились более 350 предприятий и свыше 110 благотворительных фондов. Всего победители совершили заказы более чем на 12,5 миллиона товаров и услуг, а на благотворительность направили свыше 470 миллионов рублей.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн.

