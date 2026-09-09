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09 сентября, 12:54

Город

Остромордые лягушки в "Лосином острове" готовятся к зимовке

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

С наступлением сентября остромордые лягушки в национальном парке "Лосиный остров" начинают готовиться к зиме – они ищут подходящие места и постепенно становятся менее активными. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

Для зимовки лягушкам нужна влажная среда, поэтому они могут устраиваться у водоемов, прятаться под корнями, в углублениях или среди опавших листьев. Специалисты отметили, что недостаток влаги представляет для них большую опасность, чем холод.

К концу сентября земноводные практически перестают встречаться посетителям парка. Организм лягушек переходит в режим экономии энергии: обмен веществ замедляется почти до полной остановки, дыхание становится редким, а сердцебиение – едва заметным. Такое состояние близко к анабиозу.

Также специалисты попросили посетителей не тревожить земноводных, если они встретятся у воды или в листве.

Ранее сообщалось, что Красная книга Москвы пересмотрит категорию редкости остромордой лягушки. Уточняется, что этот вид вошел в перечень кандидатов на изменение природоохранного статуса. Для земноводного рассматривают повышение защитных мер.

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