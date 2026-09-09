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09 сентября, 12:38

Город

Промывку фонтана "Река Неглинная" начали на Манежной площади в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Промывка фонтана "Река Неглинная" началась на Манежной площади. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Сначала из чаши фонтана сольют воду. Затем все поверхности, включая чашу и скульптуры, обработают моющими средствами и промоют водой с помощью аппарата высокого давления.

В работах принимают участие пять человек, которые также используют поливомоечную машину. Фонтан выполнен в виде русла реки с установленными в нем скульптурами по мотивам русских сказок.

Ранее в городе промыли фонтанный комплекс "Годы войны" в парке Победы на Поклонной горе. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что это один из крупнейших фонтанов Москвы. Пять человек очищали его щетками и специальным средством.

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