09 сентября, 12:38Город
Промывку фонтана "Река Неглинная" начали на Манежной площади в Москве
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Промывка фонтана "Река Неглинная" началась на Манежной площади. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Сначала из чаши фонтана сольют воду. Затем все поверхности, включая чашу и скульптуры, обработают моющими средствами и промоют водой с помощью аппарата высокого давления.
В работах принимают участие пять человек, которые также используют поливомоечную машину. Фонтан выполнен в виде русла реки с установленными в нем скульптурами по мотивам русских сказок.
Ранее в городе промыли фонтанный комплекс "Годы войны" в парке Победы на Поклонной горе. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что это один из крупнейших фонтанов Москвы. Пять человек очищали его щетками и специальным средством.
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