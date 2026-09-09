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09 сентября, 17:08

Общество

Кадыров призвал чеченских мужчин не превращать длинные бороды в элемент моды

Фото: ТАСС/EPA/POOL/MAXIM SHIPENKOV

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчин в республике не превращать длинные бороды и укороченные брюки в моду. Такое заявление он сделал на совещании с руководителями силового блока региона, передает ТАСС.

"У нас ходят мужчины с очень длинными бородами. При этом они не посещают коллективную пятничную молитву, не ходят в мечети, круглосуточно гуляют по проспектам, бездельничают", – сказал Кадыров.

При этом, по его словам, подрастающее поколение начинает подражать этим людям. Именно поэтому он попросил мужчин укоротить бороды и носить их в соответствии с религией.

Помимо этого, он обратил внимание на женщин, которые, по его словам, "стали полностью закрываться покрывалами", перенимая нехарактерный для республики стиль одежды.

"Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды. Паранджу у нас никогда не носили", – добавил Кадыров.

Ранее Кадыров назвал "врагами ислама" тех, кто выступает против ношения хиджаба. Он также обратил внимание, что в регион нередко приезжают гости, которые исповедуют различные религии. По его словам, к ним необходимо относиться с уважением. При этом глава Чечни указал, что жителей региона "не волнует форма их одежды".

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