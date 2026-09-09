"Катимерини": гречанка родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года

Фото: 123RF.com/ababaka

Жительница Греции в возрасте 54 лет родила ребенка после переноса эмбриона, который провел в заморозке рекордные 22 года. Об этом сообщает издание "Катимерини".

Кристина Рапти-Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году, тогда у нее родился сын. В 2025 году он погиб в ДТП. После этого женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения, в результате чего родилась девочка весом 3 490 граммов.

Эмбрион подвергся заморозке в марте 2004 года, а перенос состоялся в конце декабря 2025 года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года.

По информации издания, команда врачей, наблюдавшая за беременностью, собрала клинические и лабораторные данные и планирует опубликовать их в научном журнале.

В свою очередь, врачи сообщили, что это самый долгий из описанных в научной литературе периодов криоконсервации эмбриона, после которого женщина родила генетически своего ребенка.

Опубликованные ранее материалы описывали случаи переноса эмбрионов, замороженных на 18 лет и 3 месяца в Японии и на 17 лет в Израиле.

Ранее женщина в Австралии родила двойню, у которой разные биологические отцы. Один ребенок появился на свет в результате ЭКО и суррогатного соглашения, второй был зачат естественным путем. Отмечалось, что это первый подобный случай в стране.



