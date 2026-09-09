Фото: kremlin.ru

Киевский режим находится в плачевном положении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что на Украине стремительно ухудшается экономическая ситуация, не хватает денег и вооружения.

Россия тем временем уверена в своей победе в украинском конфликте, заявил ранее Песков. По его словам, эта победа уже очень близка. Кроме того, российская сторона уверена в своем военном потенциале и военных действиях.

Также он заявил о желании российской стороны возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. По его словам, Россия приветствует любые попытки содействия в урегулировании ситуации.